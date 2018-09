Rüdiger entschuldigt sich bei Stuttgarts Pavard

Fußball-Nationalspieler Antonio Rüdiger hat sich beim französischen Weltmeister Benjamin Pavard für seine unglückliche Aktion und die Schrammen am Hals entschuldigt. Es sei „natürlich keine Absicht“ gewesen, schrieb der Verteidiger am Freitag auf Twitter. „Ich habe mich schon direkt im Spiel bei ihm entschuldigt und wünsche ihm auch hier nochmals gute Besserung.“

In der Anfangsphase des 0:0 zwischen Deutschland und Frankreich hatte Rüdiger am Donnerstagabend in München Pavard mit den Stollen am Hals getroffen. Der Abwehrspieler des VfB Stuttgart hatte dabei Schrammen davongetragen, konnte aber nach einer kurzen Behandlungspause weiterspielen.

Sportliche Leitung der Nationalmannschaft

Terminplan Nationalmannschaft

Spielplan Nationalmannschaft

Team hinter dem Team

Daten und Fakten zu Löw

Spielbilanz der deutschen Mannschaft gegen 91 Gegner

FIFA-Weltrangliste

Alle Infos zur Nations League

Daten und Fakten zu Bierhoff

DFB-Kader

Rüdiger-Tweet