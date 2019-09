Rückkehrer Alaba bei Bayern-Spiel zunächst auf der Bank

Bayern-Coach Niko Kovac lässt David Alaba beim Auswärtsspiel in Paderborn zunächst auf der Bank. Der Österreicher, der nach einem Muskelfaserriss wieder fit ist, steht für die Partie der Fußball-Bundesliga am Samstag nicht in der Startelf. Auch Thomas Müller und der Franzose Corentin Tolisso gehören beim Rekordmeister nicht zur Anfangsformation. Jérôme Boateng bekommt in der Defensive dagegen eine weitere Chance von Beginn an. Für den verletzten Ivan Perisic rückt Kingsley Coman in die erste Elf.

