Rückkehr vom Bodensee nach Thüringen dreimal gescheitert

Schon bei einem sogenannten „50-jährigen Hochwasser“ wird das Union-Gelände mit der künftigen Neubebauung überschwemmt. Das prognostiziert die Hochwassergefahrenkarte Baden-Württembergs. Deshalb will die Stadt jetzt am Kocher im Bereich zwischen Wilhelm-Merz-Straße und Burgstallstraße handeln. Denn bei einem „100-jährigen Hochwasser“ könnten sogar große Teile der Innenstadt überflutet werden. Die Gefahr auf dem etwa 500 Meter langen Flussabschnitt soll unter anderem mit dem Bau einer neuen Kocherbrücke und höheren Wänden am Ufer gebannt werden.