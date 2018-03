Rückgabe jahrtausendealter Fundstücke an Mexiko

Das Land Mexiko erhält heute in München offiziell zwei wertvolle Kultobjekte aus der olmekischen Kultur zurück. Die Stücke stammten aus der archäologischen Stätte El Manati im heutigen Bundesstaat Veracruz und seien illegal außer Landes gebracht worden, heißt es in einer Mitteilung der mexikanischen Botschaft in Berlin. Experten schätzen, dass die hölzernen Büsten mehr als 3000 Jahre alt sind. Die Rückgabe ist der Abschluss eines zehn Jahre dauernden juristischen Verfahrens gegen einen Münchner Kunsthändler und Sammler, in dessen Besitz die Objekte waren. Zu der Übergabe wird auch der mexikanische Botschafter erwartet sowie Vertreter des mexikanischen Nationalen Instituts für Anthropologie und Geschichte.