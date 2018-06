Röhrenfernseher als Smartphone-Versteck

Als Versteck für gestohlene Smartphones hat sich ein Röhrenfernseher bei einer Kontrolle von Schleierfahndern in Oberbayern entpuppt. Nach Angaben der Polizei hatten die Beamten am frühen Dienstag auf der Autobahn 8 bei Bad Feilnbach ein Auto mit französischem Kennzeichen kontrolliert. Im Kofferraum stießen die Polizisten auf den Fernseher, in dem sie dann - nach Abbau der Rückwand - insgesamt zwölf hochwertige Smartphones entdeckten. Ermittlungen in Frankreich ergaben rasch, dass die Geräte dort am vergangenen Wochenende gestohlen worden waren. Die beiden Autoinsassen gaben an, davon nichts gewusst zu haben. Sie wurden dennoch festgenommen und sollten dem Haftrichter vorgeführt werden.