Die Raiffeisenbank Biberach schließt zum 1. März fast die Hälfte ihrer Geschäftsstellen und Selbstbedienungsstandorte (SB-Standorte). Von aktuell 18 Standorten mit Personal bleiben dann nur noch elf übrig, die Zahl der SB-Stellen mit Geldautomaten wird von sechs auf zwei reduziert.

Von den Schließungen sind die Filialen in Äpfingen, Attenweier, Mittelbuch, Steinhausen an der Rottum und Gutenzell betroffen. In den Filialen Ringschnait und Hochdorf, die bisher mit Personal besetzt waren, gibt es in Zukunft nur noch Geldautomaten.