Der Fund einer Leiche gibt der Polizei in der Oberpfalz Rätsel auf. Der Tote lag auf dem Gelände einer Spedition in Burglengenfeld (Kreis Schwandorf), wie die Polizei mitteilte. In der Nähe stand ein Lastwagen, der nicht zu der Spedition gehörte. Daneben fand sich eine größere Menge Blut. Die Kripo ermittelt in alle Richtungen. Am Nachmittag war die Spurensicherung noch vor Ort, zudem fanden Vernehmungen statt, wie eine Polizeisprecherin sagte.