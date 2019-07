Rätselhafte Todesfälle in Seniorenresidenz: Prozess beginnt

Nach rätselhaften Todesfällen in der „Seniorenresidenz Schloss Gleusdorf“ beginnt heute vor dem Landgericht Bamberg der Prozess gegen drei Verdächtige. Der Heimleiterin, dem Pflegedienstleiter und einem Arzt wirft die Staatsanwaltschaft gemeinschaftlichen Totschlag durch Unterlassen in einem Fall und versuchten Totschlag durch Unterlassen in zwei Fällen vor.

In dem Altenheim im unterfränkischen Untermerzbach (Landkreis Haßberge) waren vor mehr als drei Jahren fünf Bewohner unter dubiosen Umständen gestorben. Seither ermittelte die Staatsanwaltschaft, ob der Grund dafür Misshandlungen oder eine schlechte Versorgung gewesen sein könnten. Teils hochbetagten Bewohnern wurde nach Überzeugung der Anklagebehörde die erforderliche medizinische Versorgung vorenthalten. Auch seien sie nicht in ein Krankenhaus verlegt worden. Dies habe in einem Fall den Tod eines Heimbewohners und in zwei weiteren Fällen erhebliche gesundheitliche Beeinträchtigungen zur Folge gehabt.

Mitteilung des Landgerichts