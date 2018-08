Rätsel um gekentertes Boot und Lagerfeuer

Ein gekentertes Schlauchboot und ein unbeaufsichtigtes Lagerfeuer haben im Lech bei Augsburg einen Großeinsatz von Rettern ausgelöst. Die Befürchtung der Polizei: Unbekannte könnten das Feuer entfacht haben und dann zu einer Bootsfahrt aufgebrochen sein, bei der sie kenterten und in den Fluss stürzten. Wasserwacht, Feuerwehrleute und andere Retter suchten das Gewässer am Sonntag nach Verunglückten ab. Man habe aber niemanden gefunden, teilte das Polizeipräsidium Schwaben Nord am Montag mit.

Die Ermittler gingen davon aus, dass das Boot bereits am Samstagabend unbedacht am Ufer zurückgelassen wurde, weil es beschädigt war. Im Laufe der Nacht trieb es dann ab, bevor es am Sonntagmorgen unterhalb des Stauwehrs Hochablass entdeckt wurde.

