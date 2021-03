Quarantäne: Hannover ohne Torhüter Esser gegen Würzburg

Wegen eines Corona-Falls in der Familie muss Hannovers Torhüter Michael Esser in Quarantäne und fehlt dem Fußball-Zweitligisten im Heimspiel gegen die Würzburger Kickers. Den positiven Corona-Test habe es „im engsten Familienumfeld“ gegeben, teilte der Club am Mittwoch mit. Der 33 Jahre alte Stammtorwart sei wie das gesamte Team negativ auf das Coronavirus getestet worden.

„96 befindet sich mit der Region Hannover und der Deutschen Fußball Liga im engen, vertrauensvollen Austausch“, hieß es in der Vereinsmitteilung. „Hinsichtlich der Fortsetzung des Trainings- und Spielbetriebs gibt es keinerlei Bedenken.“ Hannover 96 empfängt am Sonntag die Würzburger Kickers.

© dpa-infocom, dpa:210310-99-765544/2

Neuigkeiten zu Hannover 96

Spielplan von Hannover 96

Die Tabelle der 2. Bundesliga

Vereinsmitteilung