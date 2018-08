Qualität der Kinderbetreuung je nach Wohnort

Besser als der Bundesschnitt, schlechter als das Nachbarland Baden-Württemberg: Die Qualität der Kleinkindbetreuung in Bayern ist so stark vom Wohnort abhängig wie in keinem anderen Bundesland. Zu diesem Ergebnis kommt das Ländermonitoring zu Frühkindlicher Bildung, das die Bertelsmann-Stiftung am Dienstag veröffentlicht hat. Insgesamt sind die Entwicklungen im Freistaat aber positiv.

Kein anderes Land hat sich bei der Betreuung kleiner Kinder in fünf Jahren so deutlich verbessert wie Baden-Württemberg. Laut dem aktuellen Bericht der Bertelsmann Stiftung betreute zum Stichtag 1. März 2017 eine Erzieherin 7,1 Kinder über drei Jahren. Fünf Jahre zuvor waren es noch 8,6 Kinder. Damit hebt sich der Südwesten nicht nur vom Bundesschnitt ab, der bei 9,1 Kindern liegt, sondern auch vom Nachbarland Bayern. Im Freistaat sank das Betreuungsverhältnis im gleichen Zeitraum zwar auch, aber lediglich von neun auf 8,5 Kinder pro Erzieherin. „Betrachtet man Bayern und Baden-Württemberg, zeigt sich, dass zwischen Konstanz und Karlsruhe eine deutlich schnellere Entwicklung stattgefunden hat“, analysiert die Stiftung.

Bei Kita-Gruppen Primus

Bei den Kita-Gruppen zeigt sich ein ähnliches Bild: Auch hier ist der Südwesten Länderprimus. Eine Erzieherin betreut im Schnitt 3,1 Kinder unter drei Jahren. In Bayern sind es 3,7 Kinder, in Deutschland insgesamt liegt der Schnitt bei 4,3 Kindern. Damit verpasst der Freistaat bei der Betreuung der Kleinsten die Empfehlung der Bertelsmann Stiftung, die bei einem Verhältnis von eins zu drei liegt. Auch die Empfehlung von 7,5 Kindergartenkindern pro Erzieherin wird klar verfehlt.

Das Betreuungsverhältnis ist landesweit allerdings extrem unterschiedlich. „In bayerischen Krippen zeigt sich bundesweit das größte Qualitätsgefälle zwischen den Wohnorten“, heißt es in dem Bericht. So betreut eine Erzieherin in den Kreisen Hof und Coburg rein rechnerisch 4,7 Kinder unter drei Jahren. Im Kreis Rosenheim liegt das Verhältnis jedoch bei eins zu 2,7. Die Betreuung in den Kindergärten liegt laut Bericht indes im bundesweiten Mittelfeld. Während in Landshut eine Fachkraft 7,5 Kinder über drei Jahren betreut, sind es im Kreis Regen 10,1 Kinder.

Wollte die bayerische Regierung der Empfehlung der Stiftung folgen, müsste sie rund 7900 zusätzliche Erzieher einstellen. Kostenpunkt: 344 Millionen Euro jährlich. Sollten zudem alle Kitas die empfohlene Leitungszeit bekommen – 20 Wochenstunden plus 0,35 Stunden pro Kind –, kämen jedes Jahr weitere 275 Millionen Euro hinzu.

Laut Bericht habe sich die Situation der Kita-Leiterinnen im Bundesvergleich am stärksten verbessert. 2014 berichtete noch ein Viertel aller Kitas davon, keine Zeit für Leitungsaufgaben zu haben. 2017 war der Anteil auf fünf Prozent gesunken. Doch lediglich sechs Prozent aller Kitas hatten so viel Zeit, wie es die Bertelsmann Stiftung empfiehlt. Grundlage des jährlich aktualisierten Ländermonitorings sind Daten der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder, der Kinder- und Jugendhilfestatistik sowie weiterer amtlicher Statistiken.

Die bayerische Sozialministerin Kerstin Schreyer (CSU) sagte dem Evangelischen Pressedienst, eine Verbesserung des Personalschlüssels alleine garantiere noch keine Qualitätssteigerung. Die Frage, wie viel Personal in den Krippen eingesetzt werde, sei auch eine Frage der Finanzierung durch die Kommunen und des Elternbeitrags. Mit dem Familiengeld erhielten Familien mit zwei- und dreijährigen Kindern ab September 250 Euro im Monat, die sie auch in ihre Krippenbeiträge investieren können. „Ich bin davon überzeugt, dass sich dies auch in den Personalschlüsseln der Kinderkrippen niederschlagen wird und das Gefälle innerhalb Bayerns abnimmt.“

Verschärfung des Qualitätsgefälles

Das geplante „Gute-Kita-Gesetz“ der Bundesregierung drohe das regionale Qualitätsgefälle und den nach wie vor bestehenden „Flickenteppich“ noch zu verschärfen, monierte Stiftungsvorstand Jörg Dräger in Gütersloh. „Bund und Länder sollten sich in den anstehenden Verhandlungen zum Gute-Kita-Gesetz auf eine Verbesserung der Personalschlüssel und Leitungsausstattung konzentrieren“, fordert er.

Für bundeseinheitliche Qualitätsstandards macht sich auch die Bundesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Marlis Tepe stark. „Der Geburtsort eines Kindes darf nicht über dessen Bildungsweg entscheiden“, sagte sie der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) hat angekündigt, den Ländern 5,5 Milliarden Euro zur Verbesserung der Kita-Qualität bis 2022 zu geben. Einheitliche Vorgaben gibt es nicht.