Quadfahrer bei Sturz lebensgefährlich verletzt

Ein 63 Jahre alter Mann ist mit seinem Quad im Landkreis Amberg-Sulzbach gestürzt und hat sich dabei lebensgefährlich verletzt. Aufgrund von Spuren des Unfalls geht die Polizei davon aus, dass sich der Mann am Sonntag mit seinem Gefährt zuvor überschlagen hat, wie ein Sprecher mitteilte. Der Mann sei in einer Kurve im Markt Königstein vom Quad geschleudert worden und in einer Böschung gelandet. Dort stürzte das Fahrzeug nach ersten Erkenntnissen auf den Mann. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.