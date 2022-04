Quad-Fahrer schwebt nach Unfall in Lebensgefahr

Ein 21-Jähriger ist bei einem Unfall in Kirchenpingarten (Landkreis Bayreuth) lebensgefährlich verletzt worden. Er stieß am Samstag auf einer Kreuzung auf seinem Quad mit dem Auto einer 22-Jährigen zusammen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Durch den Aufprall wurde der Mann von seinem Bike gerissen und über das Auto geschleudert. Die Frau kam daraufhin mit ihrem Wagen von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Sie verletzte sich nur leicht. Der Quad-Fahrer wurde zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

© dpa-infocom, dpa:220417-99-944972/2