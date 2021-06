Putzkraft stürzt in drei Meter tiefen Schacht

Eine Putzkraft ist in der Therme Lindau in einen etwa drei Meter tiefen Schacht gestürzt. Der 55-Jährige habe sich schwer am Oberkörper verletzt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn nach dem Unfall vom Mittwochvormittag in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt nun, warum die Abdeckung des Kontrollschachts nicht angebracht war. Für Besucher war die Therme wegen der Corona-Pandemie geschlossen.

