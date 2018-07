Puma legt Geschäftszahlen fürs zweite Quartal vor

Der Sportartikelhersteller Puma legt heute seine Zahlen für das zweite Quartal vor. Dank glänzender Geschäfte in China war das fränkische Unternehmen gut in das Jahr gestartet. In den ersten drei Monaten stieg der Gewinn um knapp 36 Prozent auf 67,4 Millionen Euro. Konzernweit kletterte der Umsatz um 12,5 Prozent auf 1,13 Milliarden Euro. Für das gesamte Jahr rechnet das Unternehmen mit dem Raubkatzenlogo mit einem währungsbereinigten Umsatzplus zwischen zehn und zwölf Prozent. Im Bereich Teamsport erwartet der Sportartikelhersteller wegen der Fußballweltmeisterschaft ein zweistelliges Umsatzwachstum. Puma hatte bei der WM in Russland vier Nationalmannschaften ausgestattet: die Schweiz, Serbien, Senegal und Uruguay.