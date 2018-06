Puma dämpft Erwartungen für 2015

- Der Sportartikelhersteller Puma hat seine Prognose für das laufende Jahr gesenkt. Der im Vergleich zu fast allen anderen Währungen starke US-Dollar macht dem Unternehmen in Form von höheren Einkaufspreisen zu schaffen. Rohstoffe werden größtenteils in Dollar gehandelt. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) werde 2015 von den im Vorjahr erzielten 128 Millionen Euro auf 80 bis 100 Millionen Euro sinken, teilte Puma am Mittwoch in Herzogenaurach mit. Auch das Konzernergebnis werde zurückgehen. An der Prognose für den Umsatz hält die weltweite Nummer Drei der Branche hinter Nike und Adidas hingegen fest. Dieser soll währungsbereinigt im mittleren einstelligen Prozentbereich zulegen. 2014 lagen die Erlöse bei 2,97 Milliarden Euro.