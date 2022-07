Prügelei unter Eltern bei Boxveranstaltung der Kinder

Am Rand einer Boxkampfveranstaltung für Kinder in München haben sich Eltern derart in die Haare bekommen, dass 15 Polizeiwagen anrücken mussten. Eine 31-jährige Münchnerin hatte sich zuvor lautstark über den Umgang mit ihrem Sohn bei dessen Kampf beschwert, wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte. Daraufhin sollen sich mehrere Eltern in den Streit eingemischt haben, der am Samstag auf der Straße vor dem Veranstaltungsort aus dem Ruder lief. Bei der Prügelei, an der etwa 20 Eltern beteiligt waren, wurde eine 36 Jahre alte Mutter im Gesicht verletzt. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

© dpa-infocom, dpa:220704-99-903500/2