Prozessbeginn nach Messerattacke

Ein Jahr nach einer blutigen Messerattacke auf den neuen Partner seiner Ex-Freundin muss sich ein 28 Jahre alter Mann in Landshut vor dem Landgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm versuchten Mord vor. Wie das Gericht am Freitag mitteilte, überfiel der Mann das Paar in dessen Wohnung. Mit einem Messer soll er mindestens zwölf Mal auf Kopf und Rücken des neuen Partners seiner schwangeren Ex-Freundin eingestochen haben. Die Frau hatte demnach vergeblich versucht, den Angreifer von ihrem Partner wegzuziehen. Anschließend flüchtete sie zu Nachbarn. Dadurch habe der Angreifer seinen Plan, die Frau aus Rache sexuell zu missbrauchen, nicht umsetzen können. In einem Rucksack hatte der Mann unter anderem Handschellen, einen Dildo, Klebeband und ein Beil mitgebracht. Für den Prozess sind drei Verhandlungstage angesetzt.