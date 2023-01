Prozess wegen versuchten Mordes an schlafendem Rentnerpaar

Nach einem blutigen Angriff auf ein älteres Ehepaar in ihrem Schlafzimmer müssen sich am Dienstag (10.00 Uhr) drei Männer vor dem Landgericht Augsburg wegen versuchten Mordes verantworten. Zwei von ihnen sollen der Anklage nach im Dezember 2021 auf der Suche nach Bargeld in das Haus der Eheleute eingebrochen sein und das schlafende Paar im Bett brutal zusammengeschlagen haben.

Durch die massiven Schläge gegen die Köpfe wurden der damals 83 Jahre alte Rentner und seine 71 Jahre alte Frau schwer verletzt. Der Mann schwebte zeitweise in Lebensgefahr und wurde durch den Angriff auf einem Auge blind. Beide Opfer mussten mehr als zwei Wochen lang im Krankenhaus behandelt werden, zeitweise auf der Intensivstation.

Der dritte Angeklagte ist ein Rumäne, der vor dem Einbruch als Handwerker für den 83-Jährigen gearbeitet haben und die Tat mit geplant haben soll. Der Mann soll mitbekommen haben, wie der Rentner immer wieder Bargeld aus dem Obergeschoss des Wohnhauses im Augsburger Stadtteil Bergheim holte. Er habe dort daher große Beute vermutet und die weiteren zwei Männer, ebenfalls rumänische Staatsangehörige, angeheuert, um an das Geld zu kommen.

Da die Täter nach dem Angriff zunächst fliehen konnten, richtete die Kriminalpolizei Augsburg eine Sonderkommission mit 25 Beamtinnen und Beamten ein. Mehrere Wochen später wurde einer der drei Angeschuldigten in Augsburg festgenommen. Die zwei weiteren Tatverdächtigen konnten in Rumänien gefasst werden, sie wurden kurz darauf nach Deutschland ausgeliefert.

