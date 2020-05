Prozess wegen Tod eines Häftlings bei Hofgang begonnen

Im Prozess wegen des Todes eines Häftlings während eines Hofgangs haben die Verteidiger des Angeklagten zunächst eine Erklärung abgegeben. Sie bestätigten, dass es eine Auseinandersetzung gegeben habe, die Anklage sei aber nicht zutreffend. Zudem habe es keine Siegerpose durch den Angeklagten gegeben. Weitere Angaben werde der Angeklagte zunächst nicht machen.

Der 49-Jährige soll im August 2019 im Gefängnis Bernau am Chiemsee einen Mithäftling mit Tritten gegen den Kopf so schwer verletzt haben, dass dieser an Hirnverletzungen starb. Danach soll sich der Angeklagte nach Angaben der Staatsanwaltschaft in Siegerpose neben sein mutmaßliches Opfer gestellt haben. Wegen des Vorwurfs des Totschlags muss sich der 49-Jährige seit Montag vor dem Landgericht Traunstein verantworten.