Prozess wegen Sozialbetrug gegen Afrikanerin geplatzt

Am Amtsgericht Augsburg ist ein Prozess um einen mutmaßlichen Sozialbetrug in Höhe von mehr als 145 000 Euro durch eine Frau aus Äthiopien wegen Schwangerschaft der Angeklagten geplatzt. Nachdem die hochschwangere Frau kurz vor dem Gerichtssaal weinend zusammengebrochen war, setzte der Richter das Verfahren am Mittwoch nach der Anklageverlesung vorläufig aus. Es sei der Angeklagten nicht zumutbar, sagte der Richter. Einen neuen Prozess soll es erst nach der Entbindung geben, einen Termin dafür gibt es noch nicht.

Die laut Anklage heute 32 Jahre alte Frau war vor Jahren mit einem Visum nach Deutschland eingereist und soll sich dann mit falschen Personalien als unbegleitete Jugendliche auf der Flucht ausgegeben haben. Sie wurde deswegen in Nördlingen in Nordschwaben in einem Kinderheim unterbracht. Durch die teure Heimunterbringung, auf die die Frau keinen Anspruch hatte, entstanden in den Folgejahren hohe Kosten. Sie wurde wegen Betrugs angeklagt. Zu den Vorwürfen hatte sich die Frau am Mittwoch nicht geäußert.