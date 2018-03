Prozess wegen Geiselnahme: Vorwurf der Freiheitsberaubung

In einem komplexen Prozess um eine angebliche Geiselnahme mit Vergewaltigung gegen einen 33-Jährigen sind Vorwürfe fallengelassen und geändert worden. Die Geiselnahme wird nun vor dem Landgericht München II als Freiheitsberaubung bewertet, der Vorwurf der Vergewaltigung wurde gestrichen. Bedingung ist, dass der Angeklagte alle weiteren Vorwürfe gesteht und ein Strafmaß von bis zu vier Jahren akzeptiert. Darauf einigten sich das Gericht, Staatsanwaltschaft, Nebenklage und Verteidigung am Mittwoch.

Der 33-jährige Angeklagte soll im Juli, August und September 2015 eine Frau mehrfach mit dem Tod bedroht, genötigt und körperlich verletzt haben. Im September soll der Mann die Frau gezwungen haben, ihn von Dachau nach Salzburg zu fahren. Dabei habe er das Opfer mehrfach verletzt und zudem Drogen bei sich gehabt. Erst nach mehr als einer Woche sei der Mann laut Anklage wieder mit der Frau nach Deutschland gefahren. In der Nähe von München ließ er sie wieder frei. Zudem wirft die Staatsanwaltschaft dem Mann vor, in der Untersuchungshaft sowie während der Verbüßung einer Haftstrafe wegen eines anderen Delikts in der Zeit seit September 2015 einen Mithäftling geschlagen und mehrere Justizbeamte beleidigt und verletzt zu haben.

Die Frau war am Mittwoch als Zeugin geladen und bestätigte die von der Staatsanwaltschaft erhobenen Vorwürfe, konnte sich aufgrund der seit 2015 vergangenen Zeit jedoch nur mit Hilfe der Akten an viele der Geschehnisse erinnern. Bei der Befragung der 24-jährigen Frau zeigte sich zudem, dass der Angeklagte und sie bereits nach einer Nacht in Salzburg wieder zurück nach Deutschland fuhren und nicht erst nach mehreren Tagen.

Da der Angeklagte den Großteil der Anschuldigungen eingesteht, schlug der Vorsitzende Richter vor, die meisten der noch zu hörenden Zeugen auszuladen und den Prozess auf Grundlage der vorliegenden Akten abzuschließen. Der Prozess soll am 12. März fortgesetzt werden.

Der Prozess gegen den 33-Jährigen hat eine längere Vorgeschichte; der jetzige Auftakt war der vierte Anlauf. Beim ersten Treffen vor Gericht hatte die Frau zusätzlich zur bisherigen Anklage geschildert, vor der Fahrt nach Salzburg vom Angeklagten vergewaltigt worden zu sein. Die Anklage war erweitert und erneut verhandelt worden. Gegen Ende des zweiten Anlaufs starb ein Schöffe, der Prozess konnte nicht beendet werden. Beim dritten Anlauf kam das Gericht zu dem Schluss, dass gegen den Mann Sicherheitsverwahrung zu beantragen sei. Da die Gerichtsbesetzung dazu formell nicht berechtigt war, begann der Prozess erneut.