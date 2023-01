Prozess: Vater soll Baby umgebracht haben

Am Landgericht München II beginnt am Montag (9.30 Uhr) der Prozess gegen einen 26-Jährigen, der sein knapp fünf Wochen altes Baby umgebracht haben soll. Laut Staatsanwaltschaft soll der aus Moldawien stammende Mann seine Tochter in Oberammergau geschüttelt und mit dem Kopf gegen einen harten Gegenstand geschlagen haben. Als Grund vermuten die Ermittler, dass das Neugeborene in die Windel gemacht hatte und sein Vater wütend darüber war, dass er es wickeln musste.

