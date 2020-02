Prozess um Wahlfälschung: Ex-Bürgermeister als Zeuge geladen

Der Verdacht, dass beim Nachtumzug in Bermatingen-Ahausen Ende Januar einigen Besuchern K.o.-Tropfen verabreicht worden sein könnten, hat sich nicht bestätigt. Wie die Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Ravensburg am Donnerstag in einer gemeinsamen Pressemitteilung schreiben, konnten entsprechende Substanzen nicht nachgewiesen werden.

Vielmehr gab es laut Pressebericht bei mehreren der zunächst als Geschädigten geführten Personen Hinweise auf übermäßigen Alkoholkonsum, den die Betroffenen möglicherweise als ...