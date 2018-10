Prozess um Wahlbetrug in Geiselhöring beginnt

Die Entscheidung sei schon länger gefallen, öffentlich aber wurde sie erst am letzten Tag vor Bewerbungsschluss: Der Galmutshöfer Fotograf Andreas Reiner bewirbt sich als Bürgermeister in Warthausen. Verwaltungserfahrung habe er „Null“, dafür aber eine Agenda, die sich vor allem gegen den amtierenden Bürgermeister Wolfgang Jautz richtet. Im Wahlkampf will er eine klare Sprache sprechen – mit dem Amtsinhaber geht er bereits jetzt über Facebook hart ins Gericht.