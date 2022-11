Prozess um Unesco-Bewerbung startet

Vor dem Verwaltungsgericht München beginnt heute (10.00 Uhr) ein Prozess um die Aufnahme von Wiesenlandschaften bei Garmisch-Partenkirchen in die Unesco-Welterbeliste. Sieben Grundstücksbesitzer klagen gegen die Bewerbung. Sie befürchten unter anderem Einschränkungen der Nutzbarkeit ihrer Grundstücke, sollten diese in die Welterbeliste aufgenommen werden. Die Antragsunterlagen wurden nach Angaben des Landratsamtes Garmisch-Partenkirchen Anfang des Jahres bei der Unesco in Paris eingereicht. Bereits im September 2021 habe man die Unterlagen dort zu einer Vorprüfung eingereicht - das Ergebnis sei „positiv ausgefallen“. Im Zentrum des Verfahrens in München steht nun unter anderem die Frage, ob der Landkreis oder der Freistaat die Bewerbung zu verantworten hat.

