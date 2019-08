Prozess um Tramperin Sophia: Gutachter soll Klarheit bringen

Im Mordprozess um die erschlagene Tramperin Sophia Lösche soll ein Rechtsmediziner der Universität Erlangen heute aussagen. Nach sieben Verhandlungstagen sind immer noch viele Fragen offen. So konnte ein Obduktionsbericht aus Spanien beispielsweise nicht klären, wann die damals 28-Jährige getötet wurde. Unklar blieb auch, ob der Angeklagte die Studentin sexuell missbrauchte. Ein Urteil wird im September erwartet.

Sophia Lösche hatte vor gut einem Jahr von Leipzig in Richtung Nürnberg trampen wollen. Von dort wollte sie nach Aussage ihres Bruders per S-Bahn zu ihrer Familie nach Amberg in der Oberpfalz fahren. Dort kam Sophia nie an. Der Anklage zufolge hat ein 42-jähriger Fernfahrer die Tramperin ermordet, um eine sexuelle Straftat zu verdecken. Ihre Leiche wurde in einem Straßengraben in Spanien entdeckt.

Übersicht der Verhandlungstermine