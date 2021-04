Prozess um Mord im Sportwagen startet

Am Landgericht München I beginnt am Montag (26. April) der Prozess um einen Mord im Sportwagen. Das teilte das Gericht am Freitag mit. Ein 24 Jahre alter Mann ist angeklagt, im März 2020 einen 25-Jährigen in dessen Porsche erschossen zu haben. Er soll dem Mann dreimal in den Kopf geschossen haben, damit er Schulden in Höhe von 8000 Euro, die er bei ihm hatte, nicht zurückzahlen musste.

Der Angeklagte sitzt seit Juni vergangenen Jahres in Stadelheim in Untersuchungshaft, davor befand er sich in der JVA Augsburg-Gablingen. Im Februar hatte er mit einer spektakulären Flucht aus seiner Untersuchungshaft in Stadelheim Schlagzeilen gemacht. Er hatte sich in einem Lieferwagen versteckt, konnte aber noch am gleichen Tag wieder festgenommen werden. Jetzt beginnt sein Prozess im Gerichtssaal in Stadelheim. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, dass er den 25-Jährigen heimtückisch und aus Habgier ermordete. Dem Mann droht bei einer Verurteilung eine lebenslange Freiheitsstrafe.

