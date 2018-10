Prozess um Messerattacke in München geht zu Ende

Der Fall machte bundesweit Schlagzeilen: Im Oktober 2017 verletzte ein Mann in München Passanten wahllos mit einem Messer und weckte bei vielen Bürgern Erinnerungen an den Amoklauf im Olympia-Einkaufszentrum mit zehn Toten. Jetzt geht der Prozess um die Messerattacke vor dem Landgericht München I zu Ende. Für heute sind die Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigung geplant. Das Urteil soll dann spätestens am Mittwoch fallen.

Der 34-jährige Beschuldigte hatte die Taten unter anderem am Rosenheimer Platz zu Prozessbeginn eingeräumt. Er habe damals unter einer Psychose gelitten und sich von den Menschen bedroht gefühlt. Er habe niemanden töten, sondern sich lediglich schützen wollen. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass er wegen einer psychischen Erkrankung zum Tatzeitpunkt schuldunfähig war. Sie hat deswegen keine Anklage verfasst, sondern beantragt die dauerhafte Unterbringung des Deutschen in einem psychiatrischen Krankenhaus.