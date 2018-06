Prozess um lebensgefährlich erkranktes Flüchtlingskind unterbrochen

- Nach zwei Beweisanträgen der Nebenklage ist der Berufungsprozess um die lebensgefährliche Erkrankung eines Flüchtlingskindes vertagt worden. Der Anwalt der Familie des damals eineinhalb Jahre alten Jungen hatte am Mittwoch vor dem Landgericht Nürnberg-Fürth gefordert, diejenigen Frauen zu vernehmen, die sich in der Zentralen Erstaufnahmeeinrichtung in Zirndorf das Zimmer mit Mutter und Kind geteilt hatten. Die Vernehmungen sollen Aufschluss über das Verhalten eines mitangeklagten Bereitschaftsarztes geben. Zudem forderte der Anwalt, dass eine weitere Angeklagte, deren Verfahren aus gesundheitlichen Gründen von dem Berufungsprozess abgetrennt worden war, als Zeugin vernommen werde.

Der Richter unterbrach den Prozess daraufhin bis zum 27. Mai - ursprünglich waren für den Mittwoch noch Plädoyers und Urteil erwartet worden. Vor Gericht stehen derzeit zwei Mitarbeiter der Aufnahmeeinrichtung sowie ein Bereitschaftsarzt, denen fahrlässige Körperverletzung vorgeworfen wird. Die beiden Wachtmänner sollen den an einer lebensgefährlichen Infektion erkrankten Buben dem erstinstanzlichen Urteil zufolge rasche Hilfe verweigert haben. Sie wurden ebenso wie die dritte Mitarbeiterin in erster Instanz zu Geldstrafen verurteilt. Der Mediziner hingegen wurde freigesprochen.