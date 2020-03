Prozess um hundertfachen Kindesmissbrauch geht weiter

Mehr Mitarbeiter, weniger Getriebe: Wie der gesamte Konzern, so blickt auch der ZF-Standort Friedrichshafen auf ein durchwachsenes Jahr 2019 zurück. Am Rande der Bilanzpressekonferenz am Donnerstag, die erstmals nur im Internet stattfand, bestätigte ZF die Pläne, dass verschiedene Getriebe noch in diesem Jahr am Bodensee erstmals in Serie vom Band laufen – und gab das Versprechen, dass kein Mitarbeiter in Kurzarbeit weniger als 80 Prozent seines normalen Lohns erhalten werde.