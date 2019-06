Prozess um gewerbsmäßige Untreue in Altenheim

Vor dem Amtsgericht Ansbach müssen sich von heute an an zwei ehemalige leitende Angestellte eines Altenheims wegen des Vorwurfs der gewerbsmäßigen Untreue verantworten. Dem ehemaligen Küchenleiter wird vorgeworfen, mit Verrechnungsschecks vergütete Treueprämien eines Lieferanten auf das eigene Konto eingelöst und Bareinnahmen aus dem Verkauf von Essenmarken für sich vereinnahmt zu haben. Die ehemalige Verwaltungsleiterin des Seniorenheims soll laut Anklage Taschengeldkonten von verstorbenen Bewohnern zugunsten ihres Privatkontos aufgelöst haben. Außerdem soll sie Bewirtungseinnahmen bei Trauer- und Geburtstagsfeiern für sich behalten haben. Der Heimbetreiber soll so über Jahre um rund 35 000 Euro geprellt worden sein. Für den Prozess sind zunächst zwei Verhandlungstage angesetzt.