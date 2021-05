Prozess um geklaute Abitur-Prüfungsaufgaben beginnt

Von Schwäbische Zeitung

Eine 34-jährige VW-Fahrerin wollten Beamte des Polizeireviers Sigmaringen kontrollieren, weil sie am Samstag gegen 21 Uhr in Schlangenlinien durch die Veringendorfer Straße fuhr. Sie missachtete laut Polizeimitteilung sämtliche Anhaltezeichen und flüchtete vor der Streife bis in die Schiltachstraße, wo sie gegen einen Stein fuhr. Die Beamten stellten fest, dass die Frau Alkohol getrunken hatte. Bei ihrer Verbringung in den Streifenwagen schlug sie einen Polizeibeamten mit der Faust gegen den Kopf und trat einer Beamtin gegen das Knie.