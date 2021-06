Prozess um den Tod eines 13-Jährigen bei Ruderunfall

Die Stadt Gammertingen nimmt in diesem Jahr gut 227 000 Euro in die Hand, um einige ihrer Straßen auf Vordermann zu bringen. Nachdem Stadtbauamtsmitarbeiter Christian Lingl-Kösel dem Gemeinderat in der Sitzung am Dienstag seine Prioritätenliste präsentiert hatte, vergab das Gremium die entsprechenden Arbeiten an die Firma Müller Straßenbau aus Albstadt-Lautlingen. Diese soll die Aufgaben bis Ende Oktober abarbeiten.

Mit Fotos von verschiedenen Schadensbildern verdeutlichte Lingl-Kösel, wo genau der Schuh drückt.