Prozess um Betrug mit falschem Bauland beginnt

Gegen 8.30 Uhr am Montag hat ein Zug am Bahnübergang Obere Bergenstraße in Herbertingen einen Lastwagen erfasst. Zehn Menschen wurden dabei leicht verletzt, eine Person mittelschwer.

Schwerpunkt der Ermittlungen ist laut Bundespolizei nun unter anderem, weshalb die Schranken an dem Bahnübergang nicht geschlossen waren. Aufgrund des Unfalls war am Montag für mehrere Stunden der Bahnverkehr auf der Strecke zwischen Aulendorf und Herbertingen beeinträchtigt.