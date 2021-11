Prozess um ausgehobenes Callcenter falscher Polizeibeamter

In der Türkei beginnt heute der Prozess gegen die mutmaßlichen Köpfe einer Betrügerbande. Von einem Callcenter in Izmir aus sollen sie arglose Menschen vor allem in München um viel Geld gebracht haben, indem sie sich als Polizisten ausgaben. Die Ermittler kamen ihnen über ihre Komplizen auf die Schliche, die Geld und Wertgegenstände in München von den meist älteren Menschen abholen sollten.

Seit 2017 hatte die Münchner Polizei gemeinsam mit Kollegen aus Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen und des Bundeskriminalamtes (BKA) gegen die Köpfe der Bande ermittelt. Der mutmaßliche Chef der Organisation war nach Polizeiangaben im Jahr 2012 als damals 23-Jähriger aus dem Bremer Landgericht geflüchtet, hatte sich in die Türkei abgesetzt und dort dann das Callcenter geführt.

© dpa-infocom, dpa:211118-99-52300/2