Prozess um angeblich ruinierte Öl-Gemälde: Entscheidung naht

Hat ein Restaurator vier Öl-Gemälde mit seiner Arbeit ruiniert? In dem Zivilprozess vor dem Oberlandesgericht München will der Senat heute eine Entscheidung verkünden. Unter den Gemälden ist auch ein Bild des berühmten Malers Carl Spitzweg (1808-1885). Der Betreiber einer Kunstgalerie wirft dem Restaurator vor, die Bilder teilweise erheblich beschädigt zu haben, und fordert Schadenersatz. Der Beklagte weist die Vorwürfe zurück. Die Bilder seien schon vorher in einem schlechten Zustand gewesen, hatte sein Anwalt bei einem früheren Verhandlungstermin gesagt.

Das Spitzweg-Gemälde „Der Schreiber“ soll vor der Restaurierung einen Zeitwert von 20 000 bis 25 000 Euro gehabt haben. Nachdem der Mann das Bild gereinigt habe, sei der Verkaufswert auf 5500 Euro gesunken, so der Vorwurf. Dem Berufungsprozess in München geht ein Urteil des Landgerichts Traunstein vom Mai 2017 voran, das der beklagte Restaurator angefochten hatte. Die dortigen Richter waren der Argumentation des klagenden Galeristen bei drei Bildern teilweise gefolgt und hatten Ansprüche gegen den Restaurator gesehen.