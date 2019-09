Prozess: NPD-Plakat ist keine Volksverhetzung

Das dürfte viele Patienten freuen: Zum 1. Januar 2020 bekommt Sigmaringen wieder einen Hautarzt: Dr. Adriana Fabian bestätigt auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“, dass sie sich in der Kreisstadt niederlassen wird. Die Dermatologin war zuletzt am Uniklinikum in Freiburg tätig. Aus privaten Gründen zieht es sie an die Donau. Fabian wird auch Kassenpatienten behandeln. Die Genehmigung der Vereinigung der Kassenärzte liegt ihr bereits vor.

Wer schon jetzt einen Termin vereinbaren möchte, den bittet die Dermatologin um Geduld.