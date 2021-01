Prozess nach Linienbus-Messerattacke: Angeklagter schweigt

Von Schwäbische Zeitung

Schwere Verletzungen erlitt laut Polizeibericht am Samstag gegen 12 Uhr ein 61-Jähriger beim Schneeräumen auf einem Firmengelände im Industriegebiet.

Der Mann sei zu Fuß auf dem Gelände unterwegs gewesen und von einem 32-jährigen Traktor-Fahrer übersehen worden, der ebenfalls Schnee räumte. Die Schaufel des Traktors habe den 61-Jährigen am Kopf getroffen und ihn so schwer verletzte, dass er in eine Klinik gebracht werden musste. Der Polizeiposten Bad Waldsee hat die Ermittlungen gegen den 32-Jährigen wegen Verdachts der ...