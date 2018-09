Prozess: Mann soll Freundin umgebracht und verbrannt haben

Wer einen Waldspaziergang oberhalb von Zwiefaltens Teilort Baach macht, kann auf einen ganz besonderen Stein-Bildstock treffen: An dieser Stelle wurde vor 200 Jahren, am 6. September 1818, der fast zwölfjährige Josef Wiker ermordet. Er war damals auf dem Heimweg von der Lateinschule in Zwiefalten nach Emeringen. Der Bildstock wurde in den 50er-Jahren zum Gedenken an den Jungen von seinen Nachfahren errichtet.

