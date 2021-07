Prozess in Regensburg: Staatsanwalt fordert lebenslange Haft

Für die Tötung seiner Frau soll ein 56 Jahre alter Mann aus Regensburg nach dem Willen der Staatsanwaltschaft eine lebenslange Haftstrafe bekommen. Der Anklagevertreter warf dem Mann am Mittwoch Mord vor, wie ein Justizsprecher sagte. Die Plädoyers des Nebenklagevertreters und des Verteidigers dauerten am Nachmittag noch an. Der angeklagte Kosovare hatte zu Prozessbeginn vor dem Landgericht Regensburg eingeräumt, seine Ehefrau umgebracht zu haben.

Motiv für die Tat vom Oktober 2020 war laut Anklage Eifersucht. Drei unbekannte Anrufe auf dem Handy der Frau sollen den Mann so misstrauisch gemacht haben, dass er seine Frau in der gemeinsamen Wohnung mit mehreren Messerstichen tötete. Bei dem unbekannten Anrufer handelte es sich den Angaben nach nicht um einen Nebenbuhler, sondern um den Bruder der Frau, der lediglich eine neue Telefonnummer hatte.

