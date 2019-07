Prozess gegen Ingolstadts Ex-OB Lehmann geht in Verlängerung

Der Korruptionsprozess gegen den ehemaligen Oberbürgermeister von Ingolstadt, Alfred Lehmann (CSU), wird nach einem überraschenden Teilgeständnis des Angeklagten verlängert. Das Landgericht Ingolstadt legte am Dienstag weitere Termine bis Mitte Oktober fest. Ursprünglich sollte in dem Verfahren, das im März begonnen hatte, an diesem Freitag das Urteil verkündet werden.

Am Dienstag sollten eigentlich die Plädoyers gehalten werden. Doch unmittelbar davor gab Lehmann einen Teil der Vorwürfe zu. Der 69-Jährige räumte ein, bei Immobilienkäufen den Ausbau seiner Wohnungen zu Sonderpreisen erhalten zu haben. Es handelte sich um sanierte Wohnungen in ehemals öffentlichen Gebäuden. Lehmann war als OB am Verkauf dieser Immobilien an Bauträger beteiligt gewesen.

Mitteilung der Staatsanwaltschaft zur Anklage