Prozess gegen falsche Wasserwerker im Raum München

Vor dem Landgericht München I hat am Donnerstag der Prozess gegen drei Frauen und einen Mann unter anderem wegen des Vorwurfs des schweren Bandendiebstahls begonnen. Die vier Angeklagten werden beschuldigt, sich als Mitarbeiter der Wasserwerke ausgegeben und aus der Wohnung oder dem Haus ihrer mutmaßlichen Opfer Geld und Wertgegenstände gestohlen zu haben.

Sie sollen laut Staatsanwaltschaft vor allem in den Monaten Dezember 2018 bis Januar 2019 in München und im Umland tätig gewesen sein. Im Oktober 2018 hatten sie ihr Vorgehen zunächst geprobt. Die Angeklagten, drei Frauen im Alter von 17, 36 und 40 Jahren, sowie ein 19-Jähriger, gingen laut Anklage sehr koordiniert vor.

Während einer oder zwei von ihnen das mutmaßliche Opfer ablenkten, gelangten die anderen ins Haus und erbeuteten so Geld und Schmuck. Bis die Bestohlenen dies bemerkten, war es zu spät.

Auf Verlangen der Verteidiger kam es am ersten Verhandlungstag zu einem Rechtsgespräch zwischen Anwälten und Gericht. Dabei machte der Vorsitzende Richter Vorschläge zum möglichen Strafmaß der Angeklagten. Der 19-Jährige soll demnach zu einer Jugendstrafe von bis zu zwei Jahren auf Bewährung verurteilt werden. Der Verteidiger des jungen Mannes nahm den Vorschlag an und kündigte ein umfassendes Geständnis seines Mandanten an.

Über den Vorschlag des Strafmaßes der anderen Angeklagten wollten deren Verteidiger am ersten Verhandlungstag noch nicht entscheiden. Der Prozess wird am 2. März fortgesetzt.