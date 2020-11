Prozess: Extremist soll Terrorakt vorbereitet haben

Von saz

Wenn Anwohner schon morgens auf der Straße schimpfend beieinanderstehen, dann hat’s entweder geschneit oder es läuft sonst etwas schief im viel genutzten öffentlichen Verkehrsraum. Am Montag war die Ursache dafür in der Teilsperrung des Kreisverkehrs zu suchen, die gleich zu Beginn für chaotischen Verkehr in mehreren Wohngebietsstraßen am Frauenberg sorgte. Schuld daran waren Autofahrer, die stadteinwärts der Umleitung nicht Folge leisten wollten und sich stattdessen auf die Suche nach Schleichwegen machten.