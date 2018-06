Protestierende Flüchtlinge in Nürnberg beenden Hungerstreik

- Die seit mehreren Wochen in der Nürnberg Innenstadt protestierenden Flüchtlinge haben am Freitag ihren Hungerstreik beendet. Auch würden sie wieder trinken, berichtete ein Sprecher des Bayerischen Flüchtlingsrats. Sie reagierten damit auf ein am Vortag geführtes Gespräch mit Vertretern des Bundesamtes für Flüchtlinge (BAMF). Damit habe die Behörde die Forderung erfüllt, sich noch einmal mit ihren Fällen auseinanderzusetzen, sagte der Flüchtlingsrats-Sprecher. Zusagen habe das Bundesamt, das zunächst ein Gespräch mit den Flüchtlingen abgelehnt hatte, nicht gegeben.

Das ursprünglich nur bis Donnerstag genehmigte Protestcamp solle hingegen weiter bestehen bleiben. Mit Rücksicht auf Veranstaltungen im Zusammenhang mit dem am Sonntag von der Stadt Nürnberg verliehenen Menschenrechtspreis soll das Zelt allerdings um 20 Meter verrückt werden, sagte der Sprecher. Die aus Afghanistan, dem Iran und Äthiopien stammenden Flüchtlinge fordern ein dauerhaftes Bleibrecht in Deutschland. Nach Ablehnung ihrer Asylanträge haben sie derzeit nur den Status von Geduldeten. Damit sei ihnen der Zugang zu Arbeit und Ausbildung verwehrt.