Proteste gegen Brenner-Nordzulauf: „Lärmwelle“

Der Aufschrei war groß bei manchen Stadträten, Bürgern und auch Stadtführern im vergangenen Sommer: Die Stadt plante, am Hafenplatz, östlich des alten Rathauses, eine überdachte Fahrradabstellanlage zu errichten. Einer der schönsten Plätze der Altstadt werde dadurch verschandelt, so der Tenor der Kritiker, weshalb die Stadt von den Plänen wieder Abstand nahm. Nun hat der Bauausschuss einer Fahrradabstellanlage am Hafenplatz zugestimmt – und sogar noch einer weiteren am Kirchplatz.