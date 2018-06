Protestanten fordern mehr Anstrengungen zur Überwindung von Hunger

- Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) hat mit Blick auf die Flüchtlingskrise zu noch mehr Anstrengungen bei der Überwindung von Hunger und Armut in der Welt aufgerufen. „Die Klimapolitik und die Handelspolitik sind die Flüchtlingspolitik der Zukunft“, sagte der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm bei der Vorstellung einer EKD-Studie für nachhaltige Entwicklung am Freitag in München. Er appellierte an die bei einem UN-Sondergipfel in New York tagenden Staats- und Regierungschefs, die Weichen für eine nachhaltige und gerechte Entwicklung der Welt zu stellen.

Die evangelische Kirche wolle selbst dazu beitragen, dass die Menschen überall ein gutes Leben führen können, erläuterte Bedford-Strohm. „Es ist auch eine spirituelle Frage, unseren Lebensstil zu verändern und uns zu fragen, was es heißt, genug zu haben.“ Als praktische Beispiele nannte er, selbst als Nichtvegetarier weniger Fleisch zu essen und lieber öfter mit dem Rad statt mit dem Auto zur Arbeit zu fahren. Der UN-Sondergipfel wollte am Freitag nachhaltige Entwicklungsziele beschließen. Kernaussage: Bis 2030 soll auf der Welt niemand mehr hungern müssen.

Mitteilung der EKD

Evangelische Kirche in Deutschland (EKD)