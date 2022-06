Protestanten feiern Kirchentag auf dem Hesselberg

Zahlreiche evangelische Christen haben auf dem Hesselberg in Mittelfranken den Bayerischen Kirchentag gefeiert. „Ohne Kirche wäre das Land ärmer, wir brauchen die Kirche“, sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) bei seinem Besuch auf dem Kirchentag. Die traditionelle Veranstaltung am Pfingstmontag begann mit einem Gottesdienst unter freiem Himmel. Der Kirchentag auf dem Hesselberg bei Wassertrüdingen (Landkreis Ansbach) wird seit 1951 gefeiert, in den Vorjahren war die Großveranstaltung aber wegen Corona ausgefallen.

