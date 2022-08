Protestaktion: Kurze Unterbrechung des Topspiels in München

Eine Protestaktion hat zur kurzzeitigen Unterbrechung des Bundesliga-Topspiels des FC Bayern gegen Borussia Mönchengladbach am Samstagabend geführt. Die Stadionordner der Allianz Arena führten in der Anfangsphase Personen vom Feld, die zu den beiden Toren von Bayern-Keeper Manuel Neuer und Yann Sommer gelaufen waren. Es schien so, als wollten sie sich an den Torpfosten festmachen. Laut Kommentator Wolff-Christoph Fuss vom übertragenden Sender Sky war der Schriftzug „Stoppt den fossilen Wahnsinn“ auf der Kleidung zu lesen.

Informationen zum Spiel

© dpa-infocom, dpa:220827-99-536953/2