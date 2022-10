ProSieben zeigt Doku „Route 4“ über Seenotrettung

Der Fernsehsender ProSieben zeigt am Montagabend die Dokumentation „Route 4“ über die Arbeit von Aktivisten, die Flüchtlinge auf der gefährlichen Route über das Mittelmeer retten. Der Film werde am 24. Oktober im Hauptprogramm um 20.15 Uhr laufen und nicht von Werbung unterbrochen werden, kündigte Senderchef Daniel Rosemann am Donnerstag in München an. Im Anschluss an den knapp einstündigen Film läuft eine Diskussionsrunde mit Moderator Klaas-Heufer Umlauf: „Route 4 - Der Talk danach“.

Die Doku „Route 4“ mit dem Untertitel „A dreadful journey“ (Eine grausame Reise) der Regisseurin Martina Chamrad begleitet Seenotretter der Organisation Sea-Eye, die Bootsflüchtlinge auf dem Mittelmeer mit einem Schiff retten. Als Route 4 wird dabei ein besonders gefährlicher Weg über das Mittelmeer bezeichnet, auf dem laut Organisationsangaben jährlich mehrere Tausend Menschen sterben.

